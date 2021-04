Anthony DE CARVALHO

Compétences Clés :



- Comptabilité Analytique et Budgétaire

- Connaissance approfondie de la Gestion Budgétaire et Comptable Publique (GBCP)

- Calculs de coûts et analyse pluriannuelle

- Maîtrise des SI

- Reporting et suivi d’indicateurs en collaboration étroite avec les directions et services concernés

- Élaboration budgétaire et suivi des consommations

- Gestion de projet

- Veille à la qualité de l’information

- Etude et mise en place des procédures

- Réactivité et force de proposition.



Mes compétences :

Office 2010

SAP

Comptabilité analytique

Business objects

Sphinx

TOEFL iBT 90

TOEIC 965

IWork 09

Conduite de projet

C2I

Windows

Mac os x

Reporting financier

Budget et Controlling

Veille réglementaire

Process

Qualité

Gestion budgétaire

Analyse financière

Système d'information

Comptabilité

Comptabilité financière

Contrôle de gestion

Contrôle interne