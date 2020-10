Dans le monde de la relation clientèle depuis plus de 15 ans.

Mes différentes expériences dans ce domaine m'ont permises d'analyser l'ensemble des interactions qui surviennent entre le client et l'ensemble de l'équipe commercial afin d'améliorer la relation client dans le but de les satisfaire et de créer un lien de proximité.

J'ai également pu decouvrir le côté management qui m'a appris : la gestion d'équipe, le savoir délégué et l'adaptation aux différents collaborateurs.