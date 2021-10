Anthony FOREST

Bonjour,



Passionné par le web, je me suis rapidement tourné vers la conduite de projets Web. Mes compétences s'orientent autour de la conduite de projets Web côté MOA/AMOA.



Mon goût pour les nouvelles technologies et pour la création de projets ainsi que les compétences acquises auprès de professionnels et mon regard actuel sur les nouvelles technologies peuvent être des atouts pour le développement de vos projets. Les compétences que j'ai acquises me permettent d'avoir une vision globale des projets web sur l'approche fonctionnelle.



Mes compétences :

Web

Gestion de projet

Spécifications fonctionnelles

Ergonomie

Test utilisateur

Cahier des charges

Analyse fonctionnelle

Réseaux sociaux

Analyse des besoins

E-business

Webmarketing

CMS open source

Community management

Logiciel CRM

Marchés publics

CCTP