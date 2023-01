Anthony LAVERRIERE

Technico-commercial au sein de la société France Fermetures, ma mission est de développer un nouveau secteur en démarchant un large panel de clients allant du petit artisan installateur, à des structures plus importantes affiliées ou non à des réseaux de distribution, tous, proposant des solutions techniques dans lamélioration de lhabitat.



A ce jour, notre offre couvre un ensemble de solution dans la fermetures pour l'habitat .



Mon action porte sur le secteur de lHerault et du Gard



Mes compétences :

Négociation commerciale

Vente

Technique

Relation client