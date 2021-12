Michael PASSELAIGUE

Responsable des Systèmes de configuration groupe (SI Métier), rattaché au DSI Groupe :



- branche MAC du groupe SFPI



- outils de configuration et chiffrage de produits sur mesure (Menuiseries, Volets, Portes d'entrée et de garage, Stores intérieurs et extérieurs) intégrés sur ERP, sites marchands B2B.



- périmètre du SI métier : de la prise de devis/commande pour l'ensemble des marques commerciales (8) aux données de production (nomenclatures, ordres de fabrication) pour les différents sites du groupe (13) -- > + 500 000 produits sur mesure annuels.



- recrutement et management des équipes de développement informatique de modélisation produit sur 3 pôles et 5 sites - développeurs configurateur JAVA/experts métier nommés "Modeleur de configuration"



Ma mission principale consiste en la mise en place du nouvel outil de configuration pour l'ensemble du groupe en lien avec les différentes directions : Marketing, Techniques et Industrielles et en application de la stratégie de croissance externe du groupe.



Homme de terrain, j'ai appris mon métier en parcourant les ateliers, en côtoyant les BE, les services marketing et ADV, en étant à l'écoute des clients et de leur besoins.



Ma devise : mettre en place le système d'information le plus intuitif, rapide et efficace pour l'ensemble de l'entreprise, en premier lieu de nos clients.



Mes compétences :

Gestion de projet

Management

ERP

Configurateur

Gestion d'équipe