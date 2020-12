Anthony MALHERBE

Diplômé d'un Master en Mécatronique en Octobre 2010, je suis Ingénieur consultant depuis janvier 2011.



Mes principales missions en bureau d'étude dans le secteur aéronautique m'ont permis de participer activement, au sein de différentes équipes, au développement de produits d'équipement de cockpit du domaine civil (produits à dominante mécatronique).



Ces différents développement m'ont permis d'appréhender dans son ensemble les problématiques d'un développement: depuis la phase de définition des interfaces, jusqu'aux phases de qualifications, certifications et industrialisation.

En interface avec les différents services de l'entreprise, je participe a la coordination des équipes et à l'avancement commun des projets.



Mes missions se concentrent tout aussi bien sur les produits en soi (documents de définition et spécifications, prototypages rapides, intégration des sous équipements et suivi des fournisseurs), que sur les équipement de tests à développer en parallèle (banc de test, programmation des interfaces homme machines, outillages spécifiques)



Mes qualités:

- Dynamique, réactif

- Esprit d'équipe, sociable

- Bon esprit de synthèse

- Rigoureux et méthodique



Mes compétences :

Gestion de projet

Microsoft Visio

Esprit d'équipe

Travail en équipe

Microsoft Excel

Microsoft Word

Labview

MATLAB

Simulink

Aéronautique

Automatique

Informatique industrielle

Electronique

Modélisation

Electrotechnique

Mécatronique

Mécanique