Emmanuelle KERGOURLAY

Titulaire d'un diplôme d'Ingénieur en Matériaux et Traitements de Surface (ENSIL) et d'un doctorat en Science et Génie des Matériaux (Université Paul Sabatier), je suis actuellement à la recherche d'opportunités professionnelles, en France (région Poitou-Charentes (Poitiers, Châtellerault) ou région Centre (Tours)), dans le secteur de l'aéronautique/spatial ou de l'énergie, en tant qu' "Ingénieur Matériaux / Process / R&D / Industrialisation " ou encore en tant que " Pilote / Chef de Projet Industrialisation".



Ma formation et mes cinq années d’expérience, m’ont permis d’acquérir de solides compétences dans le domaine des traitements de surface, en particulier dans celui de la projection thermique (APS, VPS, HVOF, Cold Spray). Mes capacités d’organisation, d’analyse et de synthèse ont été développées grâce aux différents projets qui m’ont été confiés et ma détermination m'a permis d’apporter des solutions techniques performantes pour répondre aux objectifs fixés par les donneurs d'ordre.



Au-delà de ces compétences techniques, je souhaite également apporter ma créativité, mon dynamisme et ma persévérance aux projets qui me seront confiés. Mon bon relationnel et ma disponibilité me permettent, d’autre part, d’intégrer rapidement une équipe.



Mes compétences :

Ingénierie

Biomatériaux

Traitements de Surface

Matériaux

R & D