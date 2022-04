Antoine MALHERBE

Première partie de parcours professionnel dans la gestion de projets :

- Qualité & Optimisation de projets

Puis orientation commerciale depuis 2003.

Secteurs : Aménagement urbain (aires de jeux enfants et équipements sportifs puis préfabriqué béton)



Compétences en organisation, optimisation des processus,

Qualités relationnelles,esprit d'ouverture et de synthése, orientations d'une activité et développement de celle-ci.

Forte implication.



Mes compétences :

Aménagement urbain

Commercial

Management

Organisation

Responsable Commercial