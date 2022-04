Antoine MARTINEZ

Pragmatique et autonome avec bonnes connaissances des différentes fonctions de l’entreprise.

Compétences professionnelles dans divers domaines (Technique, Exploitation, Commercial…)

Management d’équipes pluridisciplinaires

Direction d’usines, France et Etranger, effectifs > 1 000 personnes, 3x8

Direction d’exploitation région, 11 sites de production

Direction de filiale

Chargé d’affaire, mise en place politique commerciale, développement du C.A et augmentation de la marge

Gestion du changement, déploiement méthodologie LEAN

Gestion de crise, conduite de PSE

Reporting, suivi indicateurs et tableaux de bords, P&L…

Management de projet (TGV méditerranée, Metro du Caire, Mucem….)

Formations complémentaires, LEAN, Management (ESCP), Management de projet (ECP), Gestion du conflit, Gestion des entreprises….



Mes compétences :

Material Requirements Planning