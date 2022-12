Anthony MIÈGE

Ancien khâgneux, licencié en histoire et en information-communication, diplômé d'un double Master de Communication Politique et Institutionnelle à SciencesPo Grenoble et de l'Université Stendhal 3, j'ai mis un point d'orgue à mon cursus universitaire en effectuant un stage au cabinet de Gérard Collomb, Président de la communauté urbaine du Grand Lyon puis au pôle influence d'Havas Worldwide Paris. Après un voyage en Irlande, afin de pratiquer l'anglais dans un cadre scolaire puis professionnel, j'ai effectué une mission de renfort au sein de l'agence de relations presse Milbox avant de devenir Consultant éditorial et médias sociaux du Sénat, pour le compte de l'agence La Netscouade. J'officie désormais comme Social Media Manager de l'Institut Montaigne.



Mes compétences :

Rédaction

Communication institutionnelle

Relations Presse

Communication

Web design

Veille

Relations Publiques