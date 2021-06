Anthony PACE

Bonjour,



tombé tout jeune dans le bain de l'informatique par jeu (ah, les MO5...), avant d'y retomber côté développement en DEA, puis côté gestion professionnellement, j'ai évolué vers la gestion de projet et des missions d'études et de consultant.

En parallèle à une montée en compétence de terrain sur le management, J'ai toujours conservé le goût de la technique, et particulièrement l'exploitation des données. Après des formations dba oracle et SAP BW, J'ai suivi par mes propres moyens en 2015 une formation d'analyste big data, convaincu de l'importance majeure que ces technologies vont apporter aux entreprises dans les années à venir.

Je mets à profit ces compétences organisationnelles et techniques dans mes fonctions actuelles de direction.



Mes compétences :

Adelia

Arcad

As400

Centre de services

Change Management

Chef de projet

CLP

Informatique

IT services

Management

Manager

Microsoft Project

Musique

RAD

RPG

Gestion de projet

Conduite du changement

Analyste big data