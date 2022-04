Didier Lorin est un architecte conseil en système d’information. Il a conduit de nombreux projets, notamment dans le domaine de la finance, et également dans la distribution et l’industrie, et ce depuis plus de 20 ans, dans le conseil, l’architecture « End to End » et la coordination technique. En fonction de la problématique posée, Il peut utiliser des outils sélectionnés comme par exemple , des interviews structurées par domaine d’infrastructure, une méthodologie d’évolution par étape, en partant de l’analyse de l’existant, l’élaboration d’une cible avec des choix de scénario, et une trajectoire avec des paliers permettant de sécuriser le passage de l’existant vers la nouvelle cible.



Mes compétences :

UNIX / LINUX

Mobilité

Réseaux et Télécommunication

Mainframe

Windows / PDT

Conseil en infrastructure

IT strategy