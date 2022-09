Antoine ANDRIEU

COMBBASE est une agence de conseil en Marketing Direct, membre associé de la FEVAD et du SNCD. Domaine d'intervention : Marketing Direct sur le marché B2B et B2C.



Coeur de métier : l'analyse des bases de données clients.



Références : EBP, Marionnaud, Microsoft, Groupe Cheque Déjeuner, TEGAZ (Groupe TOTAL),Nissan, Les Echos, Air France, American Express, Travelex, Lagardère Active, Havas......



4 poles de compétences Marketing Direct / Base de données :



Diagnostic et traitement de Base de Données,

Analyse et Profiling clients/marchés,

Scoring,

Plan Fichier

Mise en place et suivi de campagnes multicanales



Mes compétences :

Access

Marketing direct

Marketing opérationnel

Community management

Data mining

Négociation commerciale