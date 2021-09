Antoine ANTOINE LE GENDRE (LE GENDRE)

Architecte libéral, j'exerce ce métier depuis 1993, et je me suis plus particulièrement spécialisé dans la rénovation, l'éco-construction, et les énergies renouvelables.



musicien depuis mon enfance, j'ai fait des concerts en tant qu'harmoniciste au sein de diverses formations .



J'enseigne depuis 16 ans l'harmonica diatonique et chromatique, dans différentes ecoles de musique et associations.



Depuis 2014, j aide des patients ayant des problèmes respiratoires type bpco, a se rehabiliter grace a l harmonica.



Je suis professeur d harmonica en parallèle de mon activité d architecte.



Actuellement je suis secrétaire de la fédération Harmonica de France