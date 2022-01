Saleha SEHIMI

L'environnement, une thématique au cœur de toutes les préoccupations.

Depuis que l'ensemble de la société a pris conscience de l'impact de l'environnement sur notre santé et notre quotidien, les questions et les inquiétudes croissent.

Ma tache et mon ambition est de répondre à ces inquiétudes avec le plus de cohérence possible.

Je suis passionnée par ce domaine, par sa transversalité et par l'intérêt qu'il suscite aussi bien auprès des décideurs qu'auprès du grand public.

Mon projet professionnel est d'evoluer vers un poste d'Ingénieur HSE/QSE ou d'Ingénieur en Sécurité Sanitaire idéalement en milieu hospitalier ou dans l'industrie du traitement de l'eau.

Au cours de mon expérience professionnelle, j'ai développé mes compétences en matière de communication et de prévention.

Dynamique, persévérante et rigoureuse, je sais porter des projets et les mener à leur terme, individuellement ou en équipe. J'ai une préférence pour le travail en équipe.

Je pratique l'anglais de niveau "Upper Intermediate" que je perfectionne à ce jour.



Mes compétences :

Hygiène

Qualité

Santé

Gestion de projet

Environnement

Sécurité