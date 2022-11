De formation Technologique dans la gestion des Systèmes d’Information, j’ai poursuivi mes études par un BTS Informatique de Gestion option Administrateur de Réseaux Locaux d'Entreprise.

Celui-ci m'a permis de découvrir les métiers d’Administrateur réseaux et de Technicien informatique.



Passionné d’Informatique et autonome dans mon travail, vous pourrez donc me faire totalement confiance dans les tâches que je serai amené à réaliser.



Je reste à votre disposition pour de plus amples informations et pour un éventuel entretien.



Bien cordialement,



Antoine ARMIEL





Mes compétences :

Espagnol

Switch

Français

Windows Server 2003/2008

Anglais

Linux/UNIX

Active directory

Windows XP / Vista / Seven

Pack office

Routeur Cisco

DHCP

Dépannage informatique

GPO

Html/css

HUB

DNS

Office 365

Veeam Backup & Replication

Data Protector

Windows 2012/2016

Symantec Backup Exec

Windows 10

Sophos