Antoine CHANTRE

Fort d'une experience en tant que Maître d'hôtel en restauration traditionnelle, gastronomique et étoilé Michelin d'une formation en management et en ressources humaines,d' une mise à niveau en commerce, CNV (communication non violente ) marketing et E-réputation , droit social et plan de maîtrise sanitaire après des stages fort enrichissants et épanouissants dans les résidences hôtelières chez APPART'CITY et sénioriales chez DOMITYS en tant qu'adjoint de direction, je mets en pratique mes compétences EN Hôtellerie Restauration, en Marketing et E-réputation au du groupe GOÉLIA à la Résidence SUN CITY MONTPELLIER en tant que Réceptionniste Polyvalent .



Mes compétences :

Esprit d'équipe

Pédagogie

polyvalence

Service client

Rigueur

Sommellerie

Autonomie