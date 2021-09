Antoine COMBAUDOU

Consultant et formateur en développement commercial au service des entreprises, je propose un accompagnement commercial personnalisé aux structures souhaitant développer leur business et augmenter leur rentabilité.

En fonction de vos besoins, je vous transmets mes compétences pour votre stratégie commerciale :

-Prospection BtoB

-Identification de prospects et de nouveaux marchés

-Création des outils commerciaux permettant le développement de votre CA

-Formation sur les techniques de vente

-Mise en place de votre stratégie commerciale



Mes compétences :

Marketing