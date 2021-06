Antoine COUDOUX

J'ai participé avec succès à des programmes de cybersécurité, qui avaient pour objectifs de mettre en place une gouvernance solide et des ressources technologiques permettant d'aider mes clients à améliorer leurs postures en cybersécurité. J'ai également aidé des entreprises canadiennes et internationales allant des secteurs de la banque, de l'énergie, des finances, du transport, de l'aérospatiale et de l'aviation à des organismes gouvernementaux, dans leur transition vers un modèle de services de sécurité gérés (MSS).



Mes compétences :

Réseaux informatiques & sécurité

SSL VPN - Pulse Secure

Sécurité informatique

Firewalls

SIEM - QRM - IBM

Firewalls - ScreenOS - Juniper

Firewalls - Stonesoft - McAfee

SIEM - QRadar - IBM

Firewalls - Palo Alto

SIEM - LogRhythm

SIEM - Splunk

SIEM - ArcSight