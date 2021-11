Antoine DARBOIS

Les domaines d'action de SOFIRED sont les suivants :



> Revitaliser : les restructurations de défense et notamment le départ ou la dissolution d'unités militaires ne sont pas sans conséquence en matière d'emploi pour des territoires qui ont parfois connu des vagues successives de mutations économiques. Les façades Nord et Est du pays sont les plus touchées mais, au total, ce sont 85 départements métropolitains qui sont impactés à des degrés divers.

Il s'agit pour SOFIRED d'accompagner les entreprises porteuses d'un projet permettant de maintenir ou de créer de l'emploi dans les départements concernés. Après analyse de leur dossier, SOFIRED peut financer le développement des entreprises, notamment sous forme de prêts participatifs. Ces prêts assimilés à des fonds propres constituent un puissant outil de développement économique.



> Externaliser : l'objectif est d'accompagner la mise en œuvre des contrats d'externalisation de prestations ou de services que la RGPP a recommandé de confier à des sociétés privées sous le contrôle de l'autorité publique. Ceci concerne la plupart des prestations de soutien courant des personnels (habillement, restauration) et des immeubles (exploitation, maintenance, gardiennage). SOFIRED a vocation à créer avec les prestataires retenus à l'issue de la mise en concurrence, des filiales communes destinées à faciliter le transfert des agents publics volontaires en veillant au maintien de leurs dispositions statutaires.



