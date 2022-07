Antoine DELAHAYE

Pas de jugement. Chacun interprète à sa façon les derniers chiffres et scénarii davenir du climat, des assurances, des dossiers dendettements ou de la production alimentaire. Chacun vit également à sa façon les évènements passés et récents, les catastrophes naturelles, mais également les drames et mouvements sociétaux, les inégalités. Concerné, impliqué, impacté, ou pas ? ou pas encore ? Peu importe, jai choisi pour ma part lanticipation, à travers mes moteurs qui sont linnovation, le management de projet et la construction dun horizon 2030-2050 plus sain et durable. Conscient, engagé (sans mouvance !), et à la fois pragmatique et expérimenté, jai compris rapidement que répondre à de vrais défis impliquait de savoir travailler différemment, de réfléchir à dautres finalités que celles purement économiques, et quil fallait présenter des qualités bien plus larges quaujourdhui.

Les sujets techniques (IA, numérique, robotique humanoïde, autonomie énergétique, transports autonomes, informatique, ) mintéressent prioritairement par passion, par formation, mais mon profil très humain et mes expériences du changement mouvrent aussi aux défis sociétaux (santé, administration publique de demain, logement pour tous, ville de demain, enseignement, souveraineté alimentaire, ).

Mon but à ce stade nest pas de convaincre, mais si cette courte introduction résonne clairement quelque part en vous, nous sommes faits pour nous rencontrer ! Nhésitez pas