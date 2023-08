Elise OCHRYMCZUK

Investie, rigoureuse et autonome, je me suis dirigée vers la gestion de projet afin de concilier le conseil, le travail en équipe et la satisfaction des objectifs.





------------------------------------------



Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire

Cordialement



Mes compétences :

Gestion

Culture

Chef de Projets

AMOA

PMO

Organisation

Gestion du changement

Communication

Marketing