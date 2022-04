Antoine DUPUIS

Passionné par les nouvelles technologies et les comportements humains, l'ergonomie des IHM me permet de travailler avec ces deux composantes.

Je mets en œuvre mes compétences en ergonomie et psychologie cognitive afin d'adapter les interfaces aux utilisateurs en fonction de leurs caractéristiques et de leurs objectifs.



Mes compétences :

Expérience utilisateur

Test utilisateur

User experience

Analyse de la tâche

Psychologie Cognitive

User interface design

Accessibilité numérique

Analyse des besoins

Utilisabilité

Ergonomie

Ergonomie Cognitive

IHM

Pencil Project

Axure

Balsamiq