Antoine DURAND

Acteurs dans le photovoltaïque depuis plusieurs années, AM Tech met à votre disposition une équipe de passionnés, spécialistes des installations photovoltaïques.



Nous vous apportons notre expertise et notre réseau pour vous accompagner tout au long du développement de vos projets: études techniques, autorisations administratives, mise en place et optimisation du financement (en propre ou investisseurs tiers), conduite de travaux, maintenant et exploitation.



Nos propres équipes d'installations vous assurent une réalisation sereine et sécurisante pour votre investissement.



contact@amtech-solaire.com



www.amtech-solaire.com













Mes compétences :

Photovoltaïque

Conducteur de Travaux TCE

Électricité

Thermique du bâtiment

Grand éolien