Antoine DURANSON

Antoine rejoint Stéphan Béraud et Jean Philippe Angelier en tant qu'associé chez Oxigen.



Antoine a débuté sa carrière chez PriceWaterhouseCoopers à Paris au sein des équipes d'audit puis a évolué vers le département conseil aux entreprises en difficultés. De retour à Lyon en 2008, il intègre Advance Capital, intervient sur des missions de due diligence financière et collabore avec Oxigen sur des missions de conseils et diagnostic.



Oxigen est un cabinet indépendant de conseil et d’intermédiation à destination exclusive des actionnaires, dirigeants et repreneurs d’entreprises (PME) sous performantes ou en difficulté.



Nous disposons d’une expérience de plus de dix ans de ces situations, favorisant une parfaite connaissance :

- de l’environnement, des problématiques et des contraintes spécifiques (temps, perception des tiers,…);

- de la trajectoire empruntée par l’entreprise et des différentes phases de l’évolution probable de la situation;

- des moyens à déployer sur le plan économique, financier, et juridique.



Oxigen est un intervenant atypique dans la mesure où il aborde la thématique de l’entreprise sous performante ou en difficulté de façon globale. Nous ne sommes pas focalisés uniquement sur la résolution des difficultés financières mais présentons une offre diversifiée permettant de contribuer aussi :

- à la résolution des problématiques à l’origine des difficultés (sur le plan stratégique, fonctionnel, opérationnel, industriel, commercial, ressources humaines,…) ;

- au succès de votre investissement ou de votre désengagement tout en privilégiant la pérennité de l’entreprise.





www.oxigen.fr



Mes compétences :

Audit

Conseil

Corporate finance

Entrepreneur

Entreprises en difficultés

Finance

Procédures collectives

Redressement Judiciaire

Restructuring

Retournement

Sauvegarde