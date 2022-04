Bonjour, je me présente je m'appelle Antoine Duval, j'ai 20 ans et je suis étudiant en communication à l'ISCOM à Lille. Après avoir étudié quelques mois à la fac je me suis rendu compte que ce n'était pas pour moi alors je suis parti à l'étranger faire du volontariat en Islande où j'ai travaillé et découvert la communication. La communication est un domaine qui me plaît particulièrement alors dès mon retour je m'inscris dans plusieurs écoles de communication et j'intègre l'ISCOM.

J'enchaine les stages, les emplois saisonniers, les expériences professionnelles et personnelles, les voyages etc... Je sais où je vais !



Mes compétences :

Montage vidéo

Musique

Adobe Photoshop

Microsoft Office

Dessin

Réseaux sociaux