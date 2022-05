Marie COURMONT

J'ai depuis longtemps, été sensible au marketing et à la communication. Il est fascinant de voir la capacité qu'ont les communicants à comprendre la cible des annonceurs au point de créer de nouveaux besoins.



J'ai souhaité à travers mes études, découvrir l'envers du décor et mettre un pied dans le monde de ceux qui créent les rêves et les envies.

Imaginer des concepts, développer des idées, des stratégies, prendre des décisions, choisir les bons influenceurs, user des nouveaux outils, créer, améliorer, se dépasser, encourager, travailler, comprendre, analyser... tant de mots qui définissent cet univers qui me passionne.



Les 5 années au sein de l'ISCOM Lille et mes diverses expériences professionnelles, m'ont permis d'assimiler des compétences tant techniques que stratégiques.

Cette polyvalence est une force qui me permet de pouvoir mettre à profit mes connaissances en agence, comme chez l'annonceur.



> Ouverte à toute proposition d'emploi, je me tiens à votre disposition pour échanger : courmont.marie@gmail.com



Mes compétences :

Guitare

Word – Excel – Powerpoint

Wordpress

Communication

Motivation

Dynamisme

Autonomie

Créativité

Polyvalence

Photoshop CS6

Illustrator CS6

Évènementiel professionnel et grand public

Indesign CS6

Sens de l'organisation et des responsabilités

Organisation d'évènements

Relations presse