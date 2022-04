Antoine EDJIDOMELE

Juriste de formation, je suis également titulaire d'un master en développement culturel; option: administration et coopération culturelles.

Exerçant depuis 2003 au Bureau Togolais du droit d'Auteur (BUTODRA), j'ai acquis une solide expérience dans la protection des oeuvres de l'esprit.



je souhaite aujourd'hui étendre cette expérience de protection et la promotion sur le patrimoine culturel et naturel. En tant que President de l'Association pour la Revalorisation du Patrimoine Environnemental et Culturel (AREPEC),mon objectif est de mettre en oeuvre des projets dans ce sens. Je souhaiterais également m'investir dans la formation (politique culturelle, propriété intellectuelle, droit social, droit commercial) et dans la communication culturelle à travers les nouvelles technologies de l'information et de la communication.



Je serai donc ravi de trouver des partenaires aussi financiers et que techniques dans la réalisation de ces objectifs.