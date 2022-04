Je continue mon évolution et l'acquisition de nouvelles compétences au sein du Groupe SNEF.

Je développe mon activité et cherche à progresser dans l'ensemble de mes missions.

J'espère pouvoir, à l'avenir, utiliser mon savoir faire pour une nouvelle activité et continuer à découvrir d'autres façons de travailler.



Mes compétences :

RFID

Telecom

GSM

Management

Ingénieur