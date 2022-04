Antoine FARIN

Actuellement en Master 1 Management international à l'Université du Havre, je suis un parcours en par apprentissage. Je suis donc également Assistant Commercial chez Manpower.



Mon parcours professionnel est essentiellement commercial et marketing même si depuis moins d'un ans j'ai pu intégrer une partie R.H. via le recrutement pour l'entreprise Manpower.



Cette année pour ma dernière année d'étude en Master 2 j'ai choisis de changer de secteur en effet je suis attiré depuis longtemps par le monde bancaire. C'est pourquoi j'ai intégré en tant qu'apprentis la Caisse d'Epargne Normandie à l'Animation Commerciale du Marché des Professionnels. C'est pour moi un réel challenge qui s'avère payant pour le moment et qui me plaît beaucoup.



Mes compétences :

Vente

Assurance