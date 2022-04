Antoine FAUCHON

J'ai passé 16 ans au sein de 2 grands groupes industriels mondial, dont six ans à l’étranger (Allemagne, USA et Portugal). Ce vécu a forgé mes aptitudes dans la gestion de projet automobile international et m'a permis d’acquérir les compétences de deux métiers stratégiques qui sont celui de la vente et de l’achat.

La formation suivie au sein de l’executive MBA du groupe HEC, m'a donné accès à la compréhension des autres fonctions clef de gestion d’un centre de profit ou d’ entreprise que sont la finance, le juridique, les ressources humaines...



En 2011, j'ai pris le défi de changer de secteur industriel et de m'installer en Allemagne pour rejoindre un fabricant de câbles de levage et manutention actif dans différents domaines tels que les grutiers, le secteur minier ou pétrolier, en tant que directeur commercial Europe.

Les conséquences d'une restructuration interne m'ont amené à quitter mon employeur en juillet 2013.

Récemment j'ai rejoint la société SAB industries qui possède un savoir faire reconnu dans le design et la fabrication de tubes métalliques (cintrage, soudage, assemblage) pour des applications moteurs (rampe d'injection, guide jauge d'huile...). Je suis très heureux de poursuivre leur stratégie de conquête internationale et de diversification sectorielle.



Ancien sportif passionné (WaterPolo en N1 et N2), je me suis "reconverti" depuis quelques années à la plongée sous marine et je me suis récemment ré-adonné à la course à pied pour participer à des compétitions (20 km de Paris, semi-marathon...).



Mes compétences :

