Olivier GOETSCHY

Fort d'une expérience professionnelle de 20 ans débutée à New York, mon parcours s'est déroulé dans un premier temps comme contrôleur de gestion, et depuis 2004 en tant que directeur financier dans des PME internationales dans des secteurs aussi diversifiés que l’immobilier, les services en B to B ou l’industrie. Je fiabilise l’information et permet une prise de décision rapide, j’optimise les contrats en négociant avec les tiers, j’améliore la gestion des coûts.



Mes compétences :

• Mise en place de comptabilité analytique,

• Construction, arbitrage et suivi budgétaire et prévisionnel,

• Supervision de clôtures comptables et Reporting IFRS/US/UK-GAAP P&L et B/S,

• Mise en place d’outils et de systèmes d’informations (ERP), gestion de projets,

• Suivi et contrôle des flux d’informations,

• Recherche et suivi de financements, LBO, cash-flow,

• Élaboration de business plans pluriannuels,

• Déclarations sociales et fiscales (liasse),

• Relations CAC, auditeurs, banques, avocats, RH,

• Respect des délais, fiabilisation et présentation de l’information,

• Grande maîtrise des outils bureautiques.



