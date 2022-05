Meyer COHEN

Apres une formation IFG PARIS OPTION FINANCE et un DECS,



30 ans d’expérience professionnelle en tant que DAF m’ont permis d’acquérir une maîtrise certaine dans la direction financière de PME en situation de croissance et de changement.



J’ai réussi à faire évoluer avec succès les sociétés :

- KONICA bureautique

- OMC

- LOGICOM France

- SANYO

- IBIDEN France

- DISTRIBOISSONS





COMPETENCES:



- Direction Financière de PME



-Structuration,cloture,budget,analyse de la santé financière,reporting



-Très bon relationnel, à l’écoute des équipes et des besoins,



-Expérience multiculturelle



-Missions,Gestion des urgences



ANGLAIS COURANT,ESPAGNOL NOTIONS



Mes compétences :

Directeur financier

Management de transition

DAF