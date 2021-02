Laurent PRUVOT

Désireux de continuer à évoluer au sein de la Direction Financière d’une entreprise dynamique, et de participer à la révolution énergétique, je construit aujourd'hui la Direction des ressources humaines France et assure l’administration financière du pôle construction du Groupe WPD après avoir participé à la création et au développement de L-Expert-Comptable.com et développé des compétences transversales en direction financière au sein du groupe Novidy’s.



Mes compétences :

Comptabilité

Trésorerie

Excel

Gestion

Finance d'entreprise

Droit du travail

Protection des donnees personnelles

Droit des societes

Paie

Ressources humaines