Antoine FAUVE

Bonjour et bienvenue sur mon profil !



Passionné par les métiers de la vente et du conseil et titulaire d'un baccalauréat Sciences et Techniques de la Gestion option Mercatique, j'oriente mes études vers le diplôme de Technicien Supérieur de Négociation et Relation Client.



Au cours d'un emploi saisonnier, j'ai pu travailler au sein de l'entreprise SOFINCO en tant que chargé de clientèle. Cette expérience m'a permis de me conforter dans mon choix de poursuivre dans le domaine de la prospection commerciale.



Mes compétences :

Base de donnée

BTS NRC

Casting

Mannequin

Marketing

Négociation

Phoning

Prospection

Vente