Antoine FERRAND

Juriste polyvalent orienté droit des affaires/droit économique, je suis actuellement à l'écoute du marché.

Au cours de mes expériences, j’ai été impliqué dans la rédaction de contrats et d’avenants pour suivre l’évolution de relations commerciales et ai été sensibilisé aux différentes problématiques juridiques existantes sur un réseau de distribution. J’ai également été en charge de la gestion de précontentieux et contentieux commerciaux ainsi que de la validation de supports publicitaires.

J’ai appris à être à l’écoute des opérationnels pour répondre à leurs besoins dans des directions orientées droit économique.



Mes compétences :

Veille juridique

Conseil juridique

Analyse financière

Droit des contrats

Droit économique

Droit des affaires