Antoine FERRAND

FERRAND Antoine

7, chemin du pont Prouiller

38700 LA TRONCHE

Téléphone: +33 6 71 14 01 93

ferrand_antoine@hotmail.fr







2010 – A ce jour : Responsable BE / Industrialisation dans l'entreprise AZTEC (Crolles), fabricant de dameuses pour pistes de ski – Encadrement de 3 pers. :

- Coordination et planification des activités de développement produit, lancement en fabrication et tests de validation

- Industrialisation des ensembles mécaniques et mécano-soudés, plan d'assurance qualité et suivi de la réalisation avec les fournisseurs (programme de « réduction de coûts» triennal)

- Interface clients internes, externes & sous-traitants



2007 – 2010 : Chef de projet / Ingénieur R&D au sein de VOLVO Construction (Belley)

- Lancement d’une nouvelle prise rapide hydraulique (Rédaction cahier des charges, réunions d'avancement et de synthèse, suivi des coûts).

- Développement d’un fournisseur « global » pour accessoires mini-chargeuses : sélection des fournisseurs, tests de validation, documentation technique, support promotion commerciale

- Standardisation et optimisation du process de fabrication d'une nouvelle gamme de godets d’excavatrices pour le marché allemand



2003 – 2007 : Ingénieur Bureau d’études par apprentissage avec CATERPILLAR (Grenoble):

- Mise en œuvre et définition de la procédure de validation d'une nouvelle lame de bulldozers avant lancement en production

- Rédaction du cahier des charges et recherche de solutions pour le développement d’un nouveau ripper sur les chargeuses

- Stage de 3 mois aux États-Unis au sein du département Marketing / Support clients : Suivi des machines prototypes en test, analyse et synthèse des rencontres avec les différents concessionnaires & clients.



Qualifications



2003-2006 Ingénieur ITII en alternance, génie industriel option conduite d’affaires



2001-2003 BTS Conception de produits industriels (Bureau d’études)



2001 Baccalauréat STI Génie Mécanique (mention TB)



Langues: Anglais : fluent (TOEIC : 750) / Espagnol : Académique



Informatique: Microsoft Office, MSProject, Internet, CAO, logiciel de calcul par éléments finis



Certification: 6-Sigma (Green Belt DMAIC / DMEDI)



Mes compétences :

Bureau d'études

Gestion de projet

Gestion de projet international

International

International management

Management

Projet international

Ingénierie