Jean-Baptiste BOTQUELEN

Fort de 20 ans d'expérience dans l'Industrie, j'ai développé des compétences en marketing et stratégie commerciale, suivi de projet, chiffrage, conception/bureau détudes, production, installation et mise en service de machines spéciales et d'équipements industriels en France et à l'international.



MES COMPETENCES :



- Analyse Marketing et veille concurrentielle, Stratégie commerciale

- Marketing digital, promotion et communication

- Analyse des spécifications techniques du client, étude de faisabilité technique et économique

- Rédaction des cahiers des charges, consultation des fournisseurs/sous-traitants, négociation

- Élaboration des offres techniques, calcul du prix de revient et des délais de réalisation

- Planification et suivi des projets (études, fabrication, installation, mise en service)

- Collaboration directe avec l'ensemble des intervenants internes et externes

- Conduite des réunions de démarrage, d'avancement et de clôture avec le maitre d'ouvrage

- Suivi et contrôle de la qualité, du respect des délais et de l'évolution des coûts du projets

- Participation à la mise en service, rédaction de la documentation technique

- Assistance technique / service après vente

- Connaissances en mécanique, électricité/automatisme, informatique industrielle, usinage, pliage, vissage, hydraulique, pneumatique, thermique, comptabilité et gestion



LANGUES :



- Anglais: Courant & technique - 920 TOEIC

- Espagnol: Courant

- Portugais: Intermédiaire - Niveau B1-2



INFORMATIQUE :



- Bureautique : Microsoft Project, Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, Lotus Notes, OpenOffice

- ERP / CRM : SAP, Cloud for Customer

- CAO / DAO : SolidWorks, Inventor, AutoCAD

- Création de sites Internet :HTML, Javascript, PHP/MySQL, Photoshop, GIMP, Windows/Linux