Erwan SALAHUN

Ingénieur R&D depuis 1999 dans les domaines transverses de l'interaction onde-matière: du monde des télécommunications hyperfréquences à celui des machines-outils en passant par un capteur intégré pour l'automobile. Tous les milieux dans lesquels les dispositifs évoluent ont de fortes interactions sur les performances des dispositifs.



Plusieurs voies existent pour solutionner une problématique: soit revenir à la quintessence de la technologie et ré-élaborer toutes les hypothèses permettant de refaire le produit; majoritairement la solution de la problématique est contenue dans ce raisonnement; ou aborder le problème de manière non-conventionnelle en s'inspirant de méthodes développées dans d'autres domaines et qui sont réadaptées à notre cas d'étude.



Pro-actif, ouvert d'esprit en dialoguant avec des partenaires dans des structures privées et/ou académiques et intéressée par les nouveautés présentées en congrès techniques sont des compétences sur lesquelles je peux me baser pour aborder de nouveaux challenges techniques.



A l'écoute d'opportunités intéressantes (de préférence vers l'Ouest de la France)



Reconnaissance RQTH sans aménagement de poste



Mes compétences :

Simulation numériques

Modélisation physique

Choix des matériaux métalliques magnétiques

Essais environnementaux

Essais mécatroniques

Électromagnétisme

Techniques analyses physico-chimiques

Physique des polymères

Logiciel simulation numérique (éléments finis)

Matlab

LabVIEW