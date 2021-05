Olivier BOEGNER

Après les installations de radars anti-collisions pour navires marchands, je voulais vivre et travailler à l'étranger et rejoint Thomson LGT pour le grand projet de radiodiffusion (TV / FM) au Sultanat d'Oman (1993-1999), avec 114 re-émetteurs dans la moitié Nord du pays. Contrat pour le Ministère de l'information.



En 2000, je rejoins le service client de SKF/S2M, fabricant d'une technologie sans entretien pour rotor à grande vitesse reconnus et utilisé dans l'industrie du gaz principalement. Les compresseurs, les expandeurs générateurs, les turbo -expandeurs, mais aussi turbines à eau, usinage de précision, compresseurs de climatiseurs sont adoptés par des clients plus respectueux de l’environnement (sans lubrification) . Cette technologie est potentiellement intéressant pour tous rotors à grande vitesse.



Je suis bénévole dans différentes associations dont l'objectif est de sortir de nos dépendances énergétiques peu durables. Les actions (défis en bateaux solaires, aide technologiques à l'installation photovoltaique à Madagascar) sont principalement de la sensibilisation pédagogique et du soutien technologique. Par ce petit exemple de bateau (plutôt fluviale), avec 1CV moteur, 5m2 de panneaux solaires, nous déplacons une tonne quasi partout en France, car nous avons le plus grand réseau fluviale d'Europe... Nous avons également traversés la manche Anglaise sur 110km poussé par les photons en 2008.



Mes compétences :

Electronics

Electronique

Field service

Mise au point

Power Electronics

Troubleshooting

Turbines