Franck BOUELLE

Bonjour,

J'ai 53 ans, je suis marié et j'ai deux enfants.

Après un début de carrière en bureau d'étude dans diverses entreprises d'électronique, je me suis orienté en 1990 vers la Maintenance Opérationnelle Chez M-Real .

Alors Technicien Instrumentiste J'ai pu par ma volonté et mes formations en entreprise évoluer jusqu'au poste de coordinateur Elec/Instrum en 2009.

En 2013 suite au rachat de M-Real par Double A (Groupe Papetier Thaïlandais), le poste de Responsable Elec/Instrum m'a été proposé.

Force de proposition et très à l'aise dans tous les métiers connexes, mon sens de l'organisation, mon expertise technique, mon adaptabilité et mon implication font parti des qualités indispensables pour ce genre de poste.

En plus de la maitrise de mes budgets la partie "surveillance des équipements soumis au diverses normes Qualité font parti de mes responsabilités.



Mes compétences :

alternateur

Chaudière

Electricité

Électrique

Electronique

Energie

Environnement

Gestion sous traitance

Habilitation electrique

Haute tension

Instrumentation

Maintenance

Mesures Physiques

Métrologie

Planification

Régulation

Turbine

Vapeur