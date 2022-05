Patrice COLARD

Domaines : aéronautique civil et militaire, industrie, défense.

- Expertises systèmes électroniques.

- Développements logiciels (noyaux temps réel).

- Documentation (spécifications, conceptions, validations, rapports d’expertise).

- Développements matériels numériques (microcontrôleurs) sur calculateurs et analogiques.



Mes compétences :

VHDL

Microsoft Excel

Buses

Microsoft Windows

IGBT

Analogue Devices

LINUX

Cartes électroniques

Banc de rest

Airbus A340, A380 & A350 aircrafts

FreeScale hardware

Expertises électroniques et logicielles