Philippe PHILIPPE BERSEGOL (BERSEGOL)

Mes diverses expériences en tant que Responsable Qualité au sein de PME, m'ont permis de piloter la mise en oeuvre de système qualité par l'instauration et le suivi des processus ceci afin de répondre aux exigences de la norme ISO9001. Jai ainsi développé mes qualités relationnelles, méthodologiques et également mes compétences managériales.



Actuellement en tant que Responsable Qualité Etude dans un environnement exigeant, j'utilise mes qualités d'analyse et de conviction pour renforcer les processus internes liés au développement et à la conception des produits, et ceci pour répondre aux exigences client lors du développement et de la conception des produits ceci afin de répondre au mieux aux exigences des clients.



Tout au long de mes expériences professionnelles, la démarche d'amélioration continue ma toujours accompagné pour mener à bien toutes mes missions et de développer mes compétences personnelles.

Cette démarche m'incite à être à l'écoute du marché pour donner le cas échéant un nouvel élan à ma carrière.



Mes compétences :

Norme ISO 9001- Méthodologie de résolution de problèmes

Domaine : Système Electronique et Mécanique / Produit Pyrotechnique