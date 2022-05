Nicolas LABORDE

Directeur Technique - Expert en Electronique



ATERMES, depuis juin 2009

Conception et Développement de produits Aéronautiques

Expert technique



ThALES, Elancourt

Valorisation d’expérience en tant qu’expert au sein de la direction technique de février 2001 à juin 2009

Expertise technique, réponse aux appels d’offre (calculateur de mission, guerre électronique, radar, drones ...), construction technique d’architecture système dans le domaines spatial et les domaines aéronautique militaire et civil. En parallèle, expertise dans les systèmes embarqués, EMTI Rafale, guerre électronique, radar numérique.



THOMSON-CSF DETEXIS, Elancourt

3 années d’expérience et d’évolution dans l’intégration de systèmes :

Janvier 1998 à Janvier 2001

- Suivi d’ études dans le domaine militaire et spatial, intégration des processeurs RISC PowerPC, bus PCI, promotion des bus hauts débits dans les architectures fortement contraintes : PCI Express, SCI, ETH HD ...



DASSAULT ELECTRONIQUE, Saint Cloud

8 années d’études et développement de systèmes aéronautiques

Septembre 1990 à Janvier 1998

- Promotion et intégration des

architectures RISC dans les systèmes embarqués. Développement, intégration Hard/Soft

puis industrialisation du calculateur de mission du Rafale, à base de processeur SPARC.



ELECTRONIQUE SERGE DASSAULT, Plaisir

6 années d’étude analogique et numérique

Décembre 1984 à Septembre 1990

, Etude et développement de calculateurs de traitement, télécommunication et monétique.



Mes compétences :

Système embarqué

Electronique