Nicolas LABORDE

Ingénieur coordinateur sur le projet EPR UK (Hinkley Point C, Grande-Bretagne) pour le compte d'EDF CNEN.

Chargé du suivi des modifications de design de l'EPR UK (demandes spécifiques du client NNB GenCo, REX Flamanville, etc.) et de la coordination des actions à mener par les différentes entités du CNEN pour le respect des jalons Projet.

Travaille en interface avec différentes entités (AREVA, SOFINEL) intervenant sur le projet HPC (animation de meeting, coordination d'actions, etc.)



Mes compétences :

CONPATE

CATHARE

MANTA

Microsoft Office

Thermohydraulique

Analyse technique

Coordination technique

Analyse de données

Reconciliation d'étude technique