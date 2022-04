Antoine FERRER

Après avoir occupé différentes fonctions dans des structures de l'insertion par l'activité économique (I.A.E.), j'occupe actuellement le poste de Directeur au sein de l'association Intermédiaire Novemploi, Paris 11ème, depuis Juillet 2016.



Principales activités :

- Proposer aux organes dirigeants de l'entité la stratégie générale, définir les modalités de mise en œuvre et s'assurer de la réalisation.

- Optimiser les ressources humaines et le moyens techniques et financiers.

- Évaluer les résultats des actions menées.

- Assurer par délégation la représentation extérieure de l'entité.

- ...



En parallèle de ma mission, je fais également partis du comité de pilotage du groupement solidaire : Group'So 75 qui a pour vocation de se positionner sur les Marchés Publics à clause d'insertion (article 14).



Mes compétences :

Economie

Économie sociale

Economie sociale et solidaire

Entraide

Formation

Insertion par l'activité économique