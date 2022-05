Bonjour,



Peut-être avons-nous déjà travaillé ensemble, ou simplement échangé quelques mots?Peut-être nous ne nous connaissons pas encore.



Après avoir travaillé pendant 5 ans comme auxiliaire de vie et référente de projet personnel auprès d'adultes porteurs de handicap au sein de l'Association des Paralysés de France et titulaire d'une licence de psychologie, j'ai souhaité me réorienter vers l'insertion sociale et professionnelle.

J'ai donc suivi une formation de coordinatrice de l'intervention sociale et professionnelle au centre ressources Arobase de Grenoble.



Après quelques expériences très enrichissantes acquises notamment au Pôle Emploi, Manpower, ainsi qu'au Dauphiné Libéré et à l'IFRA, je souhaite aujourd'hui saisir de nouvelles opportunités.

Grâce à mon parcours, j'ai pu développer, notamment une forte capacité d'adaptation, d'écoute, de maïeutique, le goût pour le travail en équipe et le sens du service.



Ce sont ces qualités et compétences que je souhaite vous proposer.



Je serais ravie de vous rencontrer afin de vous présenter mon projet professionnel.



Cordialement.



Sabrina Leleu







Mes compétences :

Travail en équipe plurisdisciplinaire

Accompagnement de projet

Travail en équipe et en réseau

Accueil physique et téléphonique

Recrutement

Bilan de compétences

Bon relationnel

Motivée