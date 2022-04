Yan BOUBOU

20 ans d'expériences dans le secteur médico-social, dont 8 en tant que dirigeant d'organisations m'ont permis de valider une méthode de mise en œuvre de diagnostique stratégique. En 2017, j’ai intégré un cursus « Master spécialisé Audit interne et Contrôle de gestion » au sein Toulouse Business School avec pour objectif de compléter un savoir-faire, au domaine de la performance comptable et financière..



Ma démarche consiste à valoriser la performance tout en donnant de la valeur aux personnes. J'envisage la gouvernance comme le partage des connaissances dans une dynamique ou coopérer permet d'innover.



Je désire partager ma solide expérience de manager de terrain, mes outils opérationnels en matière d'analyse et de diagnostique afin penser le développement des organisations.



Mes compétences :

Gouvernance participative

Gestion de projet

Accompagnement au changement

Diagnostic organisationnel

Management opérationnel