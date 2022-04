Antoine FERRIEU

Titulaire d'un Master 2 en stratégie de communication, c'est vers l'immobilier que je me suis tourné.

Investie dans mon travail, je me lève tout les jours avec l'envie d'aller travailler, n'es pas là le plus important ?

L'immobilier, tout comme la communication, sont des métiers que l'on effectue par passion.



Mes compétences :

Community manager

Commercial BtoB

Stratégie de communication

Commercial

Marketing

Communication

Event & Communication

Stratégie marketing

Conseiller commercial

Organisation

Polyvalent

Conception rédaction

Médias

Relationnel

Esprit d'équipe

Culture

Dynamique

Immobilier

Défiscalisation

Attentif

Coordination de projets

Accompagnement de projets

Autonomie

Placement immobilier

Annimateur