Antoine FINET

Expert en réseaux Microsoft pour les TPE et PPME, j'aime mettre en oeuvre et transmettre mon savoir-faire pour permettre à mes clients une meilleure maîtrise de leur environnement informatique.

Véritable enthousiaste au regards des technologies, je cherche toujours de nouvelles manière d'automatiser les tâches récurrentes tant dans le but d'améliorer la productivité que d'étendre les possibilités offertes par l'outils informatique.



Mes compétences :

Microsoft Windows Server

Microsoft Exchange Server

Remote Desktop Services

Terminal server

Python

VPN

Réseaux informatiques & sécurité

Visual Basic Scripting

Windows PowerShell

Microsoft Small Business Server

Zyxell Zywall USG

NAS